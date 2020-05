Mundo Deportivo – Lautaro in prima pagina: “Solo Barcellona in caso di addio”

Solo Barcellona, in caso di addio, per Lautaro Martinez. La prima pagina di Mundo Deportivo racconta del corteggiamento dei blaugrana per il Toro interista, il quale avrebbe già chiarito di scegliere esclusivamente il club di Messi in caso di addio all’Inter. Alla società, stando a quanto si apprende dal quotidiano spagnolo, avrebbe riferito di rifiutare sia la proposta del Paris Saint-Germain che quella in arrivo dal Manchester City, con Guardiola che nel recente passato aveva scelto di farsi avanti.

Un affare da 111 milioni di euro in favore dei nerazzurri, con il Barcellona che invece sarebbe al lavoro per cercare di ridurre la quantità cash da versare alla Beneamata, puntando sull’inserimento di diverse contropartite tecniche nell’affare per accontentare i nerazzurri.

Questa, nel dettaglio, la prima pagina di Mundo Deportivo.

