Musso-Udinese, insieme fino al 2021. Torna Radu: sarà lui il vice Handanovic

Juan Musso, portiere argentino dell’Udinese, è destinato a difendere la porta bianconera fino al 2021. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il talentuoso estremo difensore, cercato sul mercato da Inter e Milan, non cambierà maglia nella prossima finestra di mercato.

In attesa di capire se la dirigenza nerazzurra tornerà in futuro sull’ex portiere del Racing, secondo la Rosea la Beneamata riaccoglierà a casa Radu. Il portiere rumeno, ora in prestito al Parma, è destinato a tornare all’Inter al termine della stagione e svolgere il ruolo di vice Handanovic.

