Nagelsmann piange già Werner: “È come lasciare partire Lewandowski”

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, sta continuando a rilasciare dichiarazioni importanti su Timo Werner, gioiello del club tedesco e oggetto del desiderio di numerose big europee, tra cui l’Inter. Il mister lo ha osannato di recente, elevandolo a grado di uomo squadra, leader e regista, non solo di bomber.

Tuttavia pare ormai essersi rassegnato alla sua partenza, dopo aver cercato in ogni modo di trovare il modo di trattenerlo. L’ultima dichiarazione sembra l’ennesima prova del suo dispiacere e dell’enorme perdita che comporterebbe per la sua squadra. Nagelsmann infatti ha dichiarato, come riportato da Calciomercato.com: “Werner via? Perderlo sarebbe una perdita enorme, come se il Bayern Monaco vendesse Lewandowski…”

