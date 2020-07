Nainggolan – Cagliari, il dg Passetti non si sbilancia: “Sarà estremamente complicato trattenerlo, ma non ci arrendiamo”

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di calciomercato poco prima del calcio di inizio della partita dei sardi contro il Bologna. Il dirigente non si nasconde sulla questione Nainggolan, possibile fulcro del mercato in uscita nerazzurro ed in entrata del Cagliari.

Passetti ha dichiarato: “Nainggolan? Non ho niente di nuovo da dirvi, non c’è nessuna novità su questo fronte. Ne parleremo con tutte le parti coinvolte a fine stagione, manca ancora parecchio alla fine di questo strano campionato. Noi vogliamo provare a trattenerlo, non ci nascondiamo. Tuttavia sarà estremamente complicato e difficile, ma se sarà possibile trattenerlo lo faremo”.

