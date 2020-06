Nainggolan, ecco perché può avere una seconda chance all’Inter. La grinta del belga può convincere Conte

Il futuro di Nainggolan resta ancora un mistero. La cosa certa è che a fine stagione tornerà all’Inter e potrebbe anche essere una destinazione definitiva. Dopo essere arrivato a Milano con grandi aspettative, ha vissuto un anno altalenante, segnato da buone prestazioni e problemi fisici importanti. Ora è al Cagliari, dove sembra aver trovato la forma di un tempo e i nerazzurri stanno valutando se tenerlo in rosa o usarlo come pedina di scambio in qualche trattativa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Ninja potrebbe avere una seconda chance per convincere Antonio Conte. Con un contratto in scadenza nel 2022, il belga è rimasto legatissimo ai calciatori nerazzurri e questo potrebbe essere un fattore determinante. Inoltre, molto amico di Barella con cui condivide l’agente, sarebbe un compagno di reparto ideale per la sua crescita, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Radja ha quella grinta e tenacia che possono dare alla squadra di Suning quello che avrebbe dato l’arrivo di Vidal, anche se non sarebbe un titolare fisso negli undici ideali del tecnico. I nerazzurri prevedono un centrocampo molto corposo per la prossima stagione e il belga potrebbe dare un contributo importante.

