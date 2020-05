A Bola – Precipita il prezzo di Acuña: Inter e Roma pronte a sfidarsi

Come conseguenza dei danni economici che il coronavirus produrrà nei prossimi mesi senza risparmiare nessuno, in Portogallo hanno lanciato l’allarme sul deprezzamento di numerosi cartellini. Tra questi, come sottolineato da A Bola, si prevede il crollo del valore di Marcos Acuña intorno ai 15 milioni di euro. Il terzino argentino, infatti, veniva precedentemente valutato dallo Sporting CP dai 20 milioni a salire, come dimostrato dall’offerta rifiutata lo scorso gennaio all’Inter per il prestito con diritto di riscatto.

I nerazzurri, stando al noto quotidiano sportivo portoghese, avevano proposto un milione di euro per averlo a titolo temporaneo, più un riscatto fissato sui 10 milioni per l’estate. Una proposta che, riformulata oggi, troverebbe una posizione notevolmente ammorbidita da parte dello Sporting. L’Inter, che ha comunque continuato a monitorare la posizione del terzino, dovrà vedersela eventualmente con la Roma, altra società interessata ad avere Acuña.

