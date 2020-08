A Bola – Benfica scatenato: dopo Cavani anche Vertonghen. Italiane avvisate

Sirene portoghesi per Jan Vertonghen. Il difensore centrale belga si è svincolato dal Tottenham a fine luglio, ma da tempo dietro di lui ci sono diverse squadre, soprattutto italiane, affacciate alla prossima finestra di mercato. Tre i club interessati: Inter, Roma e Fiorentina. Ora, però, sembrerebbe essere spuntato un quarto club.

Stando a quanto riporta A Bola, infatti, sulle tracce dell’ex Ajax si sarebbe messo anche il Benfica. O Glorioso, riporta il quotidiano portoghese, non sarebbe timoroso nel presentare un’offerta al 33enne. Un’offerta sostanziosa, come quella che è stata fatta recapitare a Edinson Cavani, accostato, come Vertonghen, sia all’Inter che alla Roma. Record, poi, riporta anche che l’offerta messa sul piatto interessi a Vertonghen, il quale sarebbe intrigato dal tentare l’avventura all’Estadio Da Luz.

