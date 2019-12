A Bola – Lokomotiv Mosca, no ai 18 milioni per Joao Mario: si tratta con l’Inter

Dopo una buona prima parte di stagione, Joao Mario sembra aver convinto il Lokomotiv Mosca a confermarlo anche in vista delle prossime stagioni. Sebbene non abbia avuto numeri clamorosi – un gol e quattro assist in otto presenze -, il portoghese verrà confermato e lui stesso in primis, come ha dichiarato qualche giorno fa, è contento di poter rimanere in Russia.

Secondo quanto riporta A Bola in Portogallo, però, pare che il club russo non sia intenzionato a pagare gli interi 18 milioni di euro pattuiti con i nerazzurri per il riscatto del portoghese. Nelle prossime settimane i due club si incontreranno: l’Inter spera di ottenere, dal riscatto di Joao Mario, soldi freschi da poter reinvestire magari già a gennaio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!