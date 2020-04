A Bola – Porto preso d’assalto per Corona: Inter e Roma valutano la clausola

Tra i nomi sondati dall’Inter per restaurare le corsie laterali, ecco che dal Portogallo spunta una nuova pista. Si tratta di Jesús Corona, esterno destro di nazionalità messicana in Europa ormai da quasi sette anni. Stando a quanto riferito dal noto quotidiano sportivo portoghese A Bola, il calciatore di proprietà del Porto potrebbe partire la prossima estate in virtù della clausola da 50 milioni di euro, valida sul suo contratto fino al 2022.

Tra i club interessati al suo cartellino, insieme a Roma, Siviglia, Valencia, Everton, West Ham e Schalke 04, vi sarebbe pure l’Inter. In effetti i nerazzurri stanno cercando di capire se rivoluzionare o meno le fasce per la prossima stagione. Da una parte, infatti, si può considerare certa la permanenza in nerazzurro di Antonio Candreva, tra l’altro in odore di rinnovo. Maggiori dubbi, invece, per quanto riguarda Victor Moses – in prestito dal Chelsea – e Valentino Lazaro, in prestito al Newcastle.

