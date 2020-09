A volte ritornano: Rakitic è un nuovo giocatore del Siviglia

Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano, cantava Antonello Venditti. Ed ora lo canta anche Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, dopo sei stagioni, lascia il Barcellona per tornare al Siviglia, che mette a segno un importante colpo di mercato. L’operazione si è conclusa sulla base di 1,5 milioni.

In Andalusia Rakitic, dato anche come possibile contropartita nell’operazione Lautaro, ha già militato nel triennio 2011-14, vincendo anche l’Europa League nella stagione 2013-14, proprio prima di andare in blaugrana. Con la maglia del Barcellona ha poi fatto incetta di titoli: 4 campionati e Coppe di Spagna, 2 Supercoppe ma soprattutto una Champions League, una Supercoppa Uefa ed un Mondiale per Club.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<