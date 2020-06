Addio Thiago Silva, il PSG si guarda intorno: osservati Koulibaly e Skriniar come sostituti

Dopo la cessione di Mauro Icardi, il Paris Saint-Germain potrebbe pescare nuovamente in casa Inter. Secondo quanto riportato dalla rete televisiva Cnews, infatti, pare che i parigini stiano osservando con grande attenzione Milan Skriniar. Insieme a lui, il ds Leonardo monitora anche altri profili più o meno costosi come possibili sostituti di Thiago Silva, prossimo all’addio. Il preferito sembra essere Kalidou Koulibaly, che appare però, parallelamente, anche il più difficile da raggiungere.

Secondo la TV francese il prezzo del cartellino di Skriniar si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro, anche se l’Inter ha più volte fatto sapere di considerarne una cessione solo in caso di offerte elevatissime, prossime alle tre cifre. Difficile, quindi, pensare che lo slovacco entri nel novero dei calciatori in uscita del mercato nerazzurro. Una soluzione interna, poi, potrebbe essere quella di Tanguy Kouassi, 18enne che ha ben impressionato in questa stagione.

