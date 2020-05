L’agente di Corona chiude all’Italia: “C’è molto fermento sul mercato, ecco con quali club stiamo trattando”

Rispetto ad alcune dichiarazioni di diverse settimane fa, sembra esser cambiato qualcosa nel futuro di Jesus Corona. L’esterno destro a tutta fascia, difatti, era stato molto richiesto sul mercato italiano, come ammesso dallo stesso agente Matias Bunge. Dopo alcuni sondaggi della Roma, il procuratore aveva ammesso dei contatti con l’Inter appena prima lo scoppio della pandemia. Con lo stop al campionato, però, i rapporti sembrano essersi congelati e, nell’ultima intervista rilasciata per Mediotiempo, lo stesso agente ha totalmente snobbato il campionato italiano.

Queste le sue parole sul futuro di Corona: “Ha ancora due anni nel contratto, ma ha suscitato molto interesse sul mercato. Con la situazione di pandemia, tutto si è fermato. In futuro parleremo, non posso dire se sarà per il club A, B o C perché, per adesso, sono solo voci. Dobbiamo aspettare un po ‘per riavviare i campionati e poi vedere come si muove il mercato. Ho parlato con diverse squadre dall’Inghilterra e dalla Spagna, altre dalla Germania … Tutti stanno guardando cosa succede con cessioni e acquisti”.

