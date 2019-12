Agresti: “Vidal? Non è semplice, ma ci sono possibilità che arrivi. Sulla lotta scudetto…”

“Il giocatore vuole andare a Milano e sta facendo pressione in tutti i modi sul Barcellona affinché lo lasci partire. Il club blaugrana non è pienamente convinto, non ha problemi a tenere in panchina un calciatore che ha un ingaggio elevato ma che può tornare utile. Sarà un braccio di ferro. Non sarà facile per l’Inter prenderlo, ma le possibilità che arrivi la fumata bianca ci sono. Dico 35-40%”.

Sulla corsa per lo scudetto: “La Juventus ha il 55% di possibilità di vincere lo scudetto, 40% l’Inter e 5% la Lazio. È’ evidente che i bianconeri abbiano un problema a centrocampo, dove sono state prese delle scelte che non hanno dato i risultati sperati. Penso ad Emre Can, Rabiot e Ramsey”.