Aguilar (Mundo Deportivo) annuncia: “Accordo Inter-Vidal, Conte non vuole aspettare”

Dopo averlo reso una macchina da guerra alla Juventus, l’amore di Antonio Conte per Arturo Vidal non si è mai interrotto nemmeno dopo che le strade dei due si sono separate. E a questo proposito, dopo diversi anni in cui entrambi hanno fatto il giro dell’Europa, ora potrebbero ricongiungersi… all’Inter. Secondo quanto riporta il giornalista del Mundo Deportivo Francesc Aguilar, infatti, pare che l’Inter ed Arturo Vidal abbiano già trovato un accordo in vista della prossima stagione.

Dalla Spagna annunciano: accordo trovato tra Vidal e l’Inter!

Antonio Conte non vorrebbe perdere tempo né rischiare di vedersi sfuggire dalle mani il cileno: il tecnico nerazzurro lo vuole nella sua Inter a prescindere dall’esito dei negoziati tra Lautaro Martinez ed il Barcellona. Secondo il collega spagnolo, infatti, la trattativa tra il Guerriero cileno ed i nerazzurri sarebbe staccata da quella relativa al Toro, anche se il Barcellona, conscio del grande gradimento di Conte (e dell’Inter) per Vidal, vorrebbe sfruttare questo fatto a suo favore proprio per collegare le operazioni ed ottenere uno sconto sulla cifra cash da dover sborsare per Lautaro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!