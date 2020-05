Aguilar rivela: “La Juventus vuole danneggiare l’Inter con l’affare Semedo. Il Barcellona con Werner…”

Sono ore caldissime per il calciomercato. Con lo stop dei vari campionati le società stanno comunque lavorando in vista della prossima stagione e l’asse Italia-Spagna è uno dei più. Il Barcellona non molla la presa per Lautaro Martinez nonostante il muro da parte dell’Inter. Nel frattempo c’è un terzo club: la Juventus.

Come rivela il giornalista spagnolo su Twitter Francesc Aguilar, i bianconerri starebbero lavorando allo scambio per Nelson Semedo cercando di danneggiare in qualche modo i nerazzurri. Allo stesso modo il Barcellona – inserendosi nella trattativa per Timo Werner – vuole far pressione sull’Inter per lasciar andare via il Toro.

Ecco il tweet:



