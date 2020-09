Ahi Mönchengladbach, per Lazaro sospetto lungo stop: serve già un sostituto?

Falsa partenza per Valentino Lazaro con il Borussia Mönchengladbach. L’esterno austriaco, passato al club tedesco nel corso di queste settimane, si è fatto male dopo soli trenta minuti dal suo esordio con la nuova maglia. Un problema al polpaccio sinistro che però è apparso più grave del previsto, come confermato dallo stesso allenatore Marco Rose nel post partita. Tanto serio che, stando a quanto riporta il sito GladbachLive, potrebbe addirittura spingere il club a muoversi sul mercato per identificare un sostituto.

Nel peggiore dei casi, infatti, Lazaro potrebbe stare lontano dai campi per oltre due mesi, scenario che obbligherà i dirigenti del Mönchengladbach a prendere provvedimenti. In questo senso, è già entrato sotto osservazione Jordan Larsson, figlio del noto Henrik, attaccante dello Spartak Mosca adattabile anche come ala.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<