Inter, anche la Juventus piomba su Arthur. Il Mundo Deportivo: “Pronti ad offrire 5 calciatori!”

Anche la Juventus si inserisce nella corsa ad Arthur. La concorrenza reciproca tra i bianconeri e l’Inter sembra ormai immancabile, come già visto per Chiesa, Tonali e Castrovilli. In Spagna, ormai da settimane insistevano sul nome del centrocampista brasiliano come possibile contropartita tecnica nell’affare Lautaro Martinez, anche se l’Inter non si è mai dimostrata favorevolissima all’idea. Ora, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, dopo il Tottenham sarebbero invece i bianconeri a farsi sotto.

Fabio Paratici, secondo la stampa spagnola, potrebbe offrire ben 5 calciatori sui quali il Barcellona ha messo gli occhi da tempo. Se Miralem Pjanic scalda poco gli animi catalani, soprattutto in virtù dell’età, diverso è soprattutto il discorso per Rodrigo Bentancur e Federico Bernardeschi. In difesa, invece, il Barça continua a cullare il sogno De Ligt, ma sembra parallelamente interessata anche ai profili di Demiral, giovane molto promettente, e De Sciglio, considerato funzionale perché abile a giocare su entrambe le fasce.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!