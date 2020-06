Anche Paganin avvisa l’Inter: “Chiesa non si adatta al modulo di Conte. Meglio puntare su Tonali o Zaniolo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, anche Massimo Paganin ha detto la sua sui temi di giornata di casa Inter, ridotti unicamente alle importanti parole pronunciate quest’oggi dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta. Ecco le sue dichiarazioni.

Talenti sprecati – “Cassano o Balotelli? Dispiace vedere giocatori italiani che, nonostante possano far bene, non riescono ad imporsi. Cassano al Real Madrid poteva fare il salto di qualità, ma il rammarico c’è anche da parte sua. Balotelli invece non è riuscito a sfruttare le occasioni, ma c’è da capire se ci sono dei limiti suoi che non è riuscito a superare”.

Tonali, Chiesa o Zaniolo – “Chiesa farebbe fatica ad adattarsi allo schema di Conte: è un esterno che preferisce accentrarsi, non farei follie per lui. Tonali e Zaniolo sono molto importanti nel loro ruolo, a livello nazionale già oggi ma potrebbero farlo anche a livello internazionale. Devono crescere”.

