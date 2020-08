Ansa – Brozovic ai saluti, futuro in Germania! Kanté accostato ancora all’Inter

In attesa della giornata chiave di domani in casa Inter, quella del tanto atteso faccia a faccia tra Antonio Conte e Steven Zhang, il mercato nerazzurro è pronto ad infiammarsi. Una volta fatta chiarezza su quello che sarà l’allenatore per la prossima stagione, infatti, i dirigenti avranno il via libera per muoversi sia in entrata che in uscita. Stando alle ultime riportate dall’Ansa, ad esempio, il nome di Marcelo Brozovic continua ad essere accostato con maggiore insistenza al Bayern Monaco, come erede di Thiago Alcantara vista l’immediata partenza dello spagnolo.

Il sostituto del croato, del resto, è stato individuato in Sandro Tonali, calciatore vicinissimo all’Inter che già nei prossimi giorni potrebbe sbarcare a Milano. La partenza di Brozovic, però, non avrebbe nulla a che vedere con il centrocampista del Brescia, il cui ingaggio è già in programma da tempo. Per questo motivo, con i soldi dell’eventuale cessione del croato – la cui clausola rescissoria ammonta a 60 milioni di euro – la dirigenza nerazzurra si precipiterebbe alla porta del Chelsea con un’importante offerta per l’obiettivo Kanté.

