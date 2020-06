Ansa – Inter-Tonali, Cellino apre al prestito con obbligo di riscatto: le ultime

Nuovi aggiornamenti sull’asse Milano-Brescia per quanto riguarda l’affare che porta al nome di Sandro Tonali. Dopo aver incassato la disponibilità del calciatore al trasferimento per la prossima estate, l’Inter sta lavorando adesso a stretto contatto con il presidente del Brescia Massimo Cellino per intavolare una trattativa a tutti gli effetti. L’obiettivo del club nerazzurro è quello di chiudere l’acquisto il prima possibile per scongiurare un nuovo rilancio da parte della Juventus.

Secondo quanto riportato dall’Ansa nel pomeriggio, vi sarebbe stato un netto passo in avanti da parte dell’Inter. Cellino, difatti, avrebbe aperto all’ipotesi proposta dall’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta: prestito molto oneroso con obbligo di riscatto per l’anno successivo. Un’operazione che, come voluto dall’Inter, ricorderebbe l’affare della scorsa estate che portò a Milano Nicolò Barella dal Cagliari. Per quanto riguarda i costi complessivi del trasferimento, la valutazione resta ancorata sui 50 milioni.

