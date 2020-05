Dall’Argentina: “Messi ha chiamato Lautaro, stanno quasi chiudendo l’operazione”

Non ha alcun dubbio Adrián Rubén Fernández, dal 2008 presidente delle giovanili del Racing de Avellaneda: in caso di offerta del Barcellona, Lautaro Martinez dovrebbe immediatamente accettare. Il numero uno delle giovanili del club che ha lanciato il Toro, è stato lo stesso che aveva convinto l’attaccante a rifiutare in tenera età il corteggiamento del Real Madrid. Ma oggi, l’idea di poter vedere il ragazzo di Bahía Blanca al fianco di Leo Messi, lo stuzzica fin troppo. Questa la sua intervista rilasciata sulle pagine di Sport:

Adrián, quanto avete preso Lautaro? Come avete reagito la prima volta?

“Non lo posso mai dimenticare… Era il novembre 2013, c’era una proba con il Club Liniers di Bahía Blanca. Fabio Radaelli e Alfredo Acosta lo videro e mi chiamarono subito: ‘Adrián, c’è un calciatore straordinario. Dobbiamo prenderlo a tutti i costi’. Risposi che la nostra categoria dei ’97 era già piena di talenti e non c’era altro spazio. Ma Fabio ci chiese di fidarci e così lo acquistammo. Lautaro arrivò nel gennaio 2014 al Racing”.

Qual è il ricordo del primo Lautaro Martinez?

“Era un ragazzo molto intelligente, concentrato e umile. Lautaro ha sempre saputo di voler diventare un calciatore professionista, ha fatto tutto il possibile per riuscirci e non ha mai perso di vista il suo obiettivo”.

Si dice che quando era ancora nelle giovanili, arrivò un’offerta del Real Madrid, ma lei si lo convinse a rifiutare. E’ così?

“E’ esattamente così. Rifiutò l’offerta del Real Madrid, perché volevamo tenerlo ancora al Racing. Gli dicemmo che la cosa più importante in quel momento era continuare con noi, debuttare nel Racing e crescere nella Primera División argentina. Per fortuna ci ha ascoltato ed ha fatto l’esordio ufficiale in campionato il 31 ottobre 2015, a 18 anni rimpiazzando niente di meno che Diego Milito”.

Al Racing ha mostrato il suo potenziale, ma all’Inter è esploso definitivamente. L’ha sorpreso il grande rendimento avuto in Serie A?

“Sinceramente credo che Lautaro sta dimostrando in Italia quello che tutti pensavamo potesse dare. Ci ha sorpresi e ci sorprende giorno dopo giorno perché sempre è in grado di migliorare e, indipendentemente dall’età, già si comporta da attaccante completo e puro goleador”.

Quale attaccante dell’Albiceleste gli ricorda?

“Ha le stesse caratteristiche di Aguero, credo che sia questo il suo cammino ed avrà una carriera piena di successi come la sua. Ma direi che Lautaro stacca meglio di testa ed è più bravo con il sinistro, ma dovrà dimostrare tutto nel tempo. Spero ce la faccia”.

Crede che Messi lo ha chiamato per andare al Barcellona?

“Messi lo ha chiamato e lo vuole presto al suo fianco, non ho dubbi. Per questo si sta quasi definendo l’operazione per il suo trasferimento. So che farà bene al Barcellona perché Lautaro può essere un eccellente sostituto di Luis Suarez. E’ il suo erede ideale, ha le giuste caratteristiche e grazie al Barcellona crescerà come calciatore e come uomo”.

In passato lo convinse a rifiutare il Real Madrid, oggi cosa gli consiglierebbe di fare con un’offerta ufficiale del Barcellona sul tavolo?

“E’ ovvio, che vada a giocare con il miglior calciatore del mondo, che ancora ha 32 anni e altre 3-4 stagioni davanti. Essere compagno di Messi al Barcellona la farebbe crescere e aiutare a stare in perfetta sintonia anche in Nazionale. Lautaro e Leo potrebbero arrivare ad un’intesa perfetta in campo”.

