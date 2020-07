Arteta blinda Aubameyang all’Arsenal: “Mi sembra convinto, ha capito che siamo sulla giusta direzione”

Assoluto trascinatore con una doppietta nella vittoria centrata dall’Arsenal ieri sera in semifinale di FA Cup contro il Manchester City, Pierre-Emerick Aubameyang dovrà necessariamente decidere a fine stagione cosa fare del suo futuro. Il suo contratto andrà infatti in scadenza il prossimo giugno 2021, anche se i Gunners rischierebbero di perderlo già nel prossimo mercato in caso di un’offerta allettante. La proposta di rinnovo è già stata formulata ai suoi agenti e, nonostante la distanza degli ultimi tempi, secondo il tecnico Arteta alla fine Aubameyang potrebbe restare.

Questo il commento dell’allenatore spagnolo nel post-partita di ieri sera ai microfoni di Sky Sports: “Nel modo in cui lo guardo quando parlo con lui, mi sembra abbastanza convinto. Ma ovviamente, se riesce a vedere che il successo e la direzione che stiamo prendendo è quella giusta, penso che sarà ancora più positivo al riguardo. Speriamo che questo lo aiuterà ad essere ancor più convinto che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta”.

