Arteta: “Aubameyang? Incertezza sul futuro. Prima rinnova meglio è per il club”

Nuovo aggiornamento per quanto riguarda il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang. Nel pomeriggio, infatti, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta è intervenuto in conferenza stampa per affrontare – tra le altre cose – anche il tema rinnovo legato al centravanti gabonese. Reduce dalla doppietta contro il Manchester City, infatti, l’ex Borussia Dortmund andrà in scadenza il 30 giugno 2021 e sino ad oggi sul suo futuro restano parecchie ombre.

L’allenatore spagnolo ha ammesso che questa situazione andrà risolta il prima possibile per il bene di tutti, sia del club che dello stesso ragazzo. Ma, come dimostra lo stato di forma di Aubameyang, certe voci di mercato non sembrano comunque averlo distratto in campo sino a questo momento. Il commento di Arteta: “Aubameyang? Quando parlo di incertezze, parlo anche di lui. Penso di essere stato abbastanza chiaro, prima finiamo meglio è, perché in questo modo il giocatore può essere più concentrato e calmo, ma bisogna rispettare i tempi e le esigenze del club”.

