Marca – Arthur non si muove da Barcellona. Voci su Inter e Juventus infondate

Arthur non ha alcuna intenzione di andare via da Barcellona. Lo ha detto dichiarato quasi un mese fa, il 29 aprile, e continua a non cambiare idea. Nonostante le voci di mercato sul suo conto insistano sul fatto che il centrocampista brasiliano sia conteso da Inter e Juventus il calciatore continuerà al Camp Nou. Nonostante Tuttosport oggi ha rilanciato sulla sua copertina che Arthur è più vicino alla Juventus, il quotidiano spagnolo Marca smentisce l’ipotesi. I bianconeri vorrebbero inserire Arthur come contropartita nell’operazione Pjanic, ma il brasiliano ha rifiutato categoricamente di lasciare Barcellona.



