AS – Attenta Inter, il Barcellona rimane su Lautaro: tutto dipende dalla Champions

Il futuro del Barcellona passa per la Champions League: per cercare di dare un po’ di brio al campionato, conclusosi con la sconfitta a favore del Real Madrid, ma anche per il prossimo mercato. Il presidente del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, ha confermato come le possibilità di rivedere Neymar al Camp Nou siano veramente scarne.

Il mirino degli spagnoli si è spostato – anzi, focalizzato ancor di più -, su Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter piace al Barça, ma i contatti al momento sono interrotti, scrive AS. Il discorso potrebbe però riaprisi qualora il cammino del Barcellona dovesse concludersi con la vittoria della competizione.

Così facendo, le casse blaugrana verrebbero riempite dai 45 milioni: 41 proverebbero dalla vittoria della Champions, mentre gli altri 3,5 arriverebberoper la Supercoppa europea che, se vinta, frutterebbe un altro milione. Una cifra che permetterebbe al Barcellona di tentare un nuovo assalto al Toro.

