AS – Il Barcellona strizza l’occhio a Barella, ma il preferito è un altro

Non può essere una sorpresa l’interesse del Barcellona per Nicolò Barella. Nonostante il centrocampista nerazzurro abbia caratteristiche diverse rispetto a quello che il gioco blaugrana richiede, nel doppio incontro di Champions League con l’Inter il club catalano è rimasto incantato dalle capacità dell’ex Cagliari. Non sarà in cima alla lista dei desideri del Barça come nel caso di Lautaro Martinez, ma è stato comunque inserito nell’elenco dei possibili obiettivi per il centrocampo.

Secondo quanto riferito da AS, il primo nome sul quale si fionderà la prossima estate il Barcellona ingaggiando un duello con il Real Madrid, è quello di Fabian Ruiz del Napoli. Qualora non riuscisse a portare a termine la spedizione italiana, però, la società blaugrana avrebbe altre due possibili risorse da cui attingere in Serie A. Il primo, appunto, è Nicolò Barella, perfetto come sostituto di Vidal in caso di cessione. Il secondo, invece, è Rodrigo Bentancur della Juventus, una scelta sicuramente più conservativa rispetto alla propria filosofia.

