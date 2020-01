AS – L’Inter teme il Barcellona: Lautaro e Bastoni nel mirino

Anche se in questa sessione sembra ormai improbabile un assalto, l’Inter non si fida del Barcellona che sembra aver aggiunto sul proprio taccuino di mercato i nomi di Lautaro Martinez ed Alessandro Bastoni. Se l’interesse per l’argentino è noto ormai da mesi, a far notizia da qualche giorno è anche l’idea che porta al giovane difensore nerazzurro classe 1999, divenuto in pochissimo tempo un pallino di Antonio Conte nella sua difesa a tre.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS, difficilmente il club blaugrana riuscirà a sbloccare già in questo mercato una delle due operazioni. Ma l’apprezzamento nei confronti dell’argentino e il tentativo di strapparlo in futuro all’Inter, a Barcellona è una certezza. Anche per questo motivo, secondo le ultime voci dalla Spagna, Antonio Conte avrebbe chiesto alla dirigenza un nuovo attaccante in questa finestra di mercato.

Nonostante il fascino del club catalano, va ricordato che Lautaro ha spesso sottolineato di non volersi muovere da Milano, città che lo ha lanciato nel grande calcio e che gli ha dato l’affetto dei tanti tifosi nerazzurri. L’Inter, per blindare il proprio fuoriclasse, sta pensando da mesi ad un ricco rinnovo del contratto con aumento spropositato della clausola attualmente pari a 111 milioni di euro, esercitabile solo da club esteri nel periodo compreso tra le prime due settimane di luglio.

