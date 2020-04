AS – Messi ha chiamato Lautaro lo scorso marzo: svelato il sogno segreto del Toro

Ha scelto di puntare sulle grandi capacità attrattive di Leo Messi, il Barcellona, nella corsa che da qualche mese ha intrapreso per arrivare a Lautaro Martinez. Il centravanti dell’Inter, però, è rimasto sempre in silenzio, anche nelle ultime settimane in cui le voci si sono fatte via via più intense. Stando a quanto riferito questa mattina dal quotidiano sportivo spagnolo AS, il 10 del Barcellona – dopo essersi esposto pubblicamente prima dell’interruzione del campionato – lo scorso marzo avrebbe pure contattato telefonicamente il Toro.

Sarebbe stata una conversazione molto importante quella tra i due compagni di squadra in Nazionale. Fonti vicine al calciatore hanno confermato ai microfoni di AS, infatti, che potrebbe essere stata una chiamata decisiva. Secondo queste voci, Lautaro sognerebbe di giocare al Barcellona ed avrebbe confessato a Messi di essere disposto a partire. E’ stata così una conversazione molto emotiva, in cui i due connazionali avrebbero pure parlato degli esordi di Lautaro in maglia albiceleste a partire dal 2018.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!