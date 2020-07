AS – Mezza Europa su William Carvalho, c’è anche l’Inter: il Betis spara alto

Sfumato il passaggio di William Carvalho, centrocampista portoghese del Betis Siviglia, al Leicester. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, dopo l’intesa economica raggiunta tra il giocatore e il club inglese, l’affare sembra essere saltato per le valutazioni economiche troppo alte degli spagnoli.

Il Leicester ha presentato un’offerta inferiore a 20 milioni di euro, una cifra lontana da quella richiesta dal club andaluso. Anche il Rennes, che ha chiuso al terzo posto in classifica, ha mostrato interesse per il portoghese ma anche in questo caso sembra esserci distanza con il Betis che spera di incassare 30 milioni di euro.

Secondo il quotidiano spagnolo Carvalho è uno dei nomi seguiti sul mercato anche dall’Inter. In corsa ci sarebbero pure Monaco e Wolverhampton ma al momento nessuna offerta concreta è arrivata sulla scrivania del Betis.

