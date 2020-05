AS – Pogba, il Real Madrid si ritira dalla corsa. Ora l’Inter è un’opzione concreta

Il nome di Paul Pogba sta scaldando le prime pagine dei giornali. Il centrocampista francese sembra essere arrivato al capolinea della sua esperienza in Inghilterra e si prospetta per lui una sessione di mercato molto movimentata. Fra le varie squadre che seguono con interesse la questione c’è anche l’Inter, che sta pensando seriamente di regalarlo ad Antonio Conte. Il rapporto tra il suo procuratore Mino Raiola e Beppe Marotta è molto buono e potrebbe essere un fattore determinante nella trattativa. Il prezzo del suo cartellino è decisamente crollato, arrivando a cifre che consentono di sedersi attorno. Resta molto alto il suo ingaggio, che tocca circa i 17 milioni di euro a stagione.

Come riporta il quotidiano AS, è proprio l’ingaggio un forte ostacolo per alcune squadre europee interessate al francese. In particolare il Real Madrid, squadra accostata spesso al centrocampista classe ’93, sembra essersi defilata per questo motivo. Gli spagnoli avrebbero puntato forte su Camavinga, ritenuto un obiettivo più fattibile a livello economico. Ora il Polpo è di fronte ad un bivio: da una parte c’è il rinnovo di contratto con lo United fino al 2022, dall’altra c’è il ritorno in Italia, dove la corsa è tra Juventus ed Inter. I nerazzurri, come riportato da AS, potrebbero sfruttare la cessione di Icardi per portarlo a Milano e strapparlo alla concorrenza.

