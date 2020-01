Ashley Young-Inter, ci siamo. Romano: “Affare quasi concluso tra i due club”

Sembra sia arrivata ai titoli di coda la trattativa tra Inter e Manchester United per il passaggio dell’esterno sinistro Ashley Young in nerazzurro. Secondo quanto riferito dal giornalista di SkySport Fabrizio Romano, le due società stanno limando gli ultimi dettagli, poi Conte avrà il suo primo rinforzo di questo calciomercato. Ecco il tweet: “Ashley Young si avvicina sempre di più all’Inter, sono in corso colloqui con il Manchester United per concludere immediatamente l’accordo. Young ha già trovato l’accordo con l’Inter per un contratto fino al giugno 2021.”