Mercato – Ashley Young appena atterrato a Milano: attese le firme sul contratto

E’ praticamente stato definito il passaggio di Ashley Young all’Inter. L’esterno inglese, che sarebbe andato in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, si trasferisce in nerazzurro per 1,5 milioni di euro più bonus per il cartellino. Con il prestito in via di definizione in uscita di Valentino Lazaro, l’esterno inglese dovrebbe agire come vice Candreva sulla corsia di destra, secondo le idee tattiche di Antonio Conte.

Pochissimi minuti fa, come ribadito dal tweet di Fabrizio Romano, Ashley Young è atterrato a Milano. L’ex capitano del Manchester United svolgerà le visite mediche per poi mettere la propria firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino al giugno 2021. Assecondato, così, il primo desiderio di mercato del tecnico leccese che inaugura la finestra di gennaio con l’arrivo dell’inglese.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!