Visite mediche e prime parole di Ashley Young: “Che bella giornata per me”

Emozionante e frenetica la giornata di Ashley Young, primo rinforzo dell’Inter nella sessione di gennaio. L’esterno proveniente dal Manchester United, dopo essere atterrato pochi minuti fa a Milano, è stato immediatamente trasportato al CONI per l’idoneità sportiva e lo svolgimento della prima parte delle visite mediche. C’è voglia da parte del club nerazzurro di metterlo subito a disposizione di Antonio Conte, per averlo già in panchina nella trasferta di Lecce.

Dopo aver svolto le visite mediche, il calciatore andrà per la prima volta presso la sede nerazzurra per firmare il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2021. Intercettato nei pressi della sede del CONI dai tanti cronisti presenti, ecco che Ashley Young ha rilasciato le primissime parole: “Prima volta a Milano, è davvero una bella giornata per me”.

