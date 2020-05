TS – Asse Inter-Torino, 5 nomi sul tavolo. Marotta chiederà pure… Belotti!

Sta per nascere una nuova importante collaborazione sul mercato tra Inter e Torino. Entrambe, che in comune hanno un’accesa rivalità con la Juventus, hanno capito che potrebbero rinforzarsi reciprocamente nell’estate in cui gli scambi saranno la chiave di ogni trattativa. Così, dai primi colloqui interlocutori tra i due club sullo scambio Izzo-Gagliardini portato avanti da diversi mesi, il discorso è destinato ad allargarsi anche ad altri importanti profili.

Come sottolineato questa mattina da Tuttosport, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e il neo direttore sportivo del Torino Davide Vagnati, si incontreranno nel corso della prossima settimana per discutere di affari. I granata, oltre a Gagliardini, chiederanno informazioni anche su Matias Vecino, nuovo obiettivo dopo aver perso il vantaggio su Bonaventura. D’altra parte, anche i nerazzurri considerano il club di Urbano Cairo un ottimo serbatoio di talenti.

Oltre ad Armando Izzo, voluto da Antonio Conte e spinto dal suo agenti Mino Raiola verso una squadra di alto livello europeo per tornare in corsa nel giro della Nazionale, l’Inter chiederà il centrocampista Daniele Baselli. Ma soprattutto, sempre secondo il quotidiano sportivo torinese, verrà fatto anche il nome di Andrea Belotti. Per Cairo il gallo è praticamente incedibile, ma i nerazzurri, in fase di ricostruzione dell’attacco, un tentativo lo vogliono comunque fare. Infine, in ottica granata, potrebbe tornare utile il nome di Andrea Pinamonti.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!