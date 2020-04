Atalanta, rinnovo in gran segreto per Gosens: anche l’Inter sulle sue tracce

Robin Gosens è uno dei giocatori più interessanti della Serie A. Tra i protagonisti della favola Atalanta, anno dopo anno ha attirato l’attenzione di vari top club europei. Esterno classe ’94, è uno dei punti cardine della squadra di Gasperini, con 28 presenze ed 8 gol in questa stagione, di cui uno in Champions League, che hanno destato interesse anche in Loew, CT della Germania. Secondo quanto riporta TMW, il calciatore avrebbe già prolungato il suo contratto fino al 2024, senza però darne mai l’annuncio ufficiale.

L’Inter sembra essere attratta da lui e lo avrebbe individuato come uomo ideale per coprire il lato sinistro del campo. Conte, infatti, per il suo 3-5-2 ha chiesto più volte un uomo affidabile su quella fascia, considerato che Asamoah non ha dato le giuste garanzie quest’anno. Il laterale tedesco già conosce la Serie A e potrebbe essere il giusto regalo per l’allenatore pugliese. Su di lui è forte però anche l’interesse del Chelsea, che vanta degli ottimi rapporti con la squadra bergamasca, visto l’affare Pasalic e in quel ruolo avrebbe bisogno di un innesto, con Emerson Palmieri in uscita. Anche il Leicester ha sondato il terreno per Gosens, e la squadra nerazzurra dovrà lavorare al meglio per convincere tutte le parti e portarlo a Milano.

