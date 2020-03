MD – Futuro Icardi, i bookmakers quotano l’Atletico Madrid, ma la favorita è… l’Inter!

Come filtrato da qualche settimana, il riscatto a 70 milioni del Paris Saint Germain nei confronti di Mauro Icardi è tutt’altro che scontato. Il club parigino, nonostante il buon apporto dell’ex capitano dell’Inter ad inizio stagione, non è del tutto convinto di investire la cifra concordata con i nerazzurri, soprattutto per i dubbi nutriti dal tecnico Thomas Tuchel. Sembra infatti che l’allenatore tedesco non volesse l’argentino ad inizio stagione, ma che l’operazione sia stata frutto dell’impegno del ds Leonardo.

Nel frattempo, come segnalato dal Mundo Deportivo, i bookmakers hanno dato il via alle scommesse su quello che sarà il prossimo club di Icardi. In vantaggio, al momento, c’è l’Inter con una quota di 2,0, seguita da Juventus a 3,5 e Paris Saint Germain a 7,5. Curiosamente, però, nell’elenco delle società sulle tracce dell’argentino è stato inserito anche l’Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone con una quota pari a 12,0. Seguono, infine, Napoli e Milan a 16,0.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!