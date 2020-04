Bomber e uomo mercato: Lukaku spinge Vertonghen all’Inter. Sul piatto un biennale

Kumbulla ma non solo. La dirigenza nerazzurra è alla ricerca anche di un profilo d’esperienza da regalare a Conte per il pacchetto difensivo. Tutti gli indizi portano a Jan Vertonghen, centrale belga in scadenza di contratto con il Tottenham a fine stagione.

A giocare un ruolo decisivo potrebbe essere Romelu Lukaku, compagno di nazionale e suo grande amico: come riportato da La Gazzetta dello Sport l’attaccante sta infatti provando a convincere il giocatore degli Spurs a trasferirsi a Milano.

Su Vertonghen c’è da registrare anche il forte interesse del Napoli, l’Inter è pronta a mettere sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo. La nuova Inter sta pescando tanto in Premier: il prossimo colpo sarà lui?

