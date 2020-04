Auba-Mertens, i 30enni per vincere subito: Marotta e Conte non vogliono attendere

La filosofia di Suning e di Steven Zhang è sempre stata molto chiara: prediligere acquisti di calciatori futuribili, non troppo avanzati con l’età per evitare che perdano valore. Proprio su queste basi, in inverno, è stato preferito un calciatore come Christian Eriksen ad Arturo Vidal, che era invece la prima scelta di Antonio Conte. Conte che, così come Marotta, non vuole attendere troppo a tornare a vincere, e per farlo sa di dover puntare su calciatori esperti.

Proprio in questo senso vanno visti i forti interessamenti per Pierre-Emerick Aubameyang e Dries Mertens, calciatori over 30 con grande esperienza e fame di vittorie. I relativi investimenti sarebbero ben differenti: il belga del Napoli arriverebbe a parametro zero, mentre il gabonese, ancorché in uscita dall’Arsenal, presupporrebbe comunque un esborso economico non indifferente. Al di là degli aspetti economici, però, mister Conte ha le idee chiare: per vincere, scrive Tuttosport, non si può prescindere anche da acquisti di questa caratura.

