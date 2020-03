Aubameyang enigmatico sul suo futuro. “Certo, certo”, risponde ridendo sul rinnovo di contratto

L’accostamento ai colori nerazzurri aleggia già da tempo, e pare che lui non faccia nulla per evitarlo. Anche nella diretta Instagram tenuta ieri con Kevin Prince Boateng, infatti, Pierre Emerick Aubameyang ha gettato ombre sul suo futuro all’Arsenal, rispondendo in maniera ironica alle relative domande dei tifosi. L’Inter, soprattutto secondo la stampa inglese, resta fortemente alla finestra per lui.

«Stanno dicendo tutti che dovresti rinnovare con l’Arsenal», lo incalza l’amico Boateng. E Auba, ridendo, risponde: «Ah sì lo so». In seguito, ecco le suppliche di altri supporters: «Dovresti restare qui!», scrivono. E lui ribadisce nuovamente ridendo di gusto: «Certo, certo».

