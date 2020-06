Mercato – Aubameyang parla del rinnovo: “Non c’è ancora nulla, voglio vincere trofei”

Mentre si susseguono le voci di un Lautaro Martinez in direzione Barcellona, in casa Inter si vagliano le varie ipotesi per prendere il posto dell’argentino. Tanti i profili accostato in nerazzurro, tra cui quello di Pierre Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal in scadenza di contratto. L’attaccante gabonese, intervistato a Telefoot, non ha escluso l’ipotesi di non rinnovare con i Gunners. Queste le sue parole: “Di recente non ho ricevuto alcuna proposta dall’Arsenal. Ho parlato con il club, ma sono passati parecchi mesi. Sanno benissimo perché non è successo niente. L’Arsenal ha le chiavi del mio rinnovo. Spetta a loro fare il loro lavoro e poi vedremo come si concluderà. Come ho detto, è una svolta nella mia carriera. Voglio essere molto sincero con tutti. Sarà necessariamente una scelta molto difficile da fare, perché non ho ancora scelto il mio futuro. Sarà forse la scelta più importante della mia carriera, ma per il momento non è stato deciso nulla. Ovviamente voglio vincere trofei, è il sogno di tutti i giocatori. Tutti si chiedono se voglio vincerli all’Arsenal o da qualche altra parte. Come ho detto, il futuro ci dirà, ma dipenderà molto dal club.”

