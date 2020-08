Bad Boy e poca incidenza in campo: Brozovic verso l’addio? Con la sua cessione…

Il mercato dell’Inter sta per entrare nel vivo sia in entrata ma soprattutto in uscita. Oggi La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione di Marcelo Brozovic, che potrebbe essere uno dei sacrificati a centrocampo per fare spazio ad altri obiettivi. La stagione del croato non è stata negativa ma neanche esaltante: certo, i due spiacevoli episodi fuori dal campo non hanno aiutato per la sua eventuale permanenza.

Ora è sul mercato anche a causa del suo comportamento ma soprattutto Antonio Conte non ha visto lo step che aveva richiesto a Brozovic ad inizio stagione. Con la sua cessione l’Inter potrebbe ricavare un buon gruzzoletto da reinvestire per gli obiettivi del centrocampo: Tonali, Vidal ed il sogno Kanté.

