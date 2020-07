La Stampa – Il Barcellona ragiona su Lautaro: ora l’Inter vuole inserire Griezmann

Finito al centro delle critiche della stampa catalana nelle ultime settimane, Antoine Griezmann ha finalmente risposto con buonissime prestazioni che hanno ricordato a tutti il suo grandissimo valore tecnico. Il francese, secondo quanto scritto dal quotidiano La Stampa, potrebbe tornare in primo piano nella trattativa di mercato tra Inter e Barcellona per la cessione di Lautaro Martinez come possibile contropartita per il club nerazzurro.

Già nei mesi scorsi si era parlato del suo cartellino come tra quelli che più avrebbe fatto comodo all’Inter in caso di scambio. Il nodo ingaggio, però, aveva fatto pensare alla possibilità di un prestito biennale con stipendio spalmato tra le due società al 50%. Oggi, proprio il francese, potrebbe tornare di moda. Vanno ancora incastrati al meglio tutti gli aspetti finanziari, ma adesso che è scaduta la clausola rescissoria di Lautaro Martinez si può ragionare su queste nuove basi con il Barcellona.

