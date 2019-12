Barcellona-Alaves, Vidal titolare. Aguilar (Mundo Deportivo): “Valverde lancia un segnale?”

Alle ore 16, al Camp Nou, il Barcellona scende in campo per sfidare il Deportivo Alaves. Le formazioni ufficiali riportano anche la presenza, dal primo minuto, di Arturo Vidal. Il cileno fa parte del centrocampo blaugrana insieme a Sergio Busquets e Carlos Aleña, con Frenkie De Jong ed Ivan Rakitic in panchina. E secondo Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, questa potrebbe rappresentare una notizia non da poco in vista del suo futuro più prossimo.

Le voci di un trasferimento del cileno all’Inter, alla corte di quell’Antonio Conte che lo lanciò tra i centrocampisti top d’Europa, si rincorrono infatti ormai da tempo: secondo il giornalista, però, Valverde potrebbe aver preso questa decisione proprio per scacciare questa possibilità e far capire che la sua presenza in rosa, in vista anche della Champions League, potrebbe far comodo al Barcellona.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!