Barcellona alle corde: “Servono 70 milioni entro sette giorni!”. Addio a Lautaro?

Prima di poter pensare a Lautaro Martinez, il Barcellona ha necessità di incassare almeno 70 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. È questo quanto riportato oggi da Sport, che ribadisce la situazione di allarme rosso dei conti del club catalano, tutt’altro che floridi nonostante quanto affermi quotidianamente la stampa spagnola. La strategia dei dirigenti, a questo proposito, è stata definita: cercare di vendere Jean-Clair Todibo e Philippe Coutinho.

I due calciatori sono stati individuati dal club come i ‘sacrificabili’ sull’altare delle plusvalenze, anche se la loro situazione è a dir poco opposta. Il francese, infatti, ha mercato in Inghilterra e Germania, e potrebbe essere piazzato con una certa semplicità. Il brasiliano, invece, è in una situazione molto spinosa: reduce da due stagioni a dir poco deludenti, il suo costo a bilancio è ancora elevatissimo. Pensare di centrare una plusvalenza con Coutinho è, ad oggi, ipotesi molto remota, tant’è che i club interessati – anche in questo caso dalla Premier League -, per ora propongono solo la formula del prestito.

