Barcellona, countdown Lautaro: 7 giorni alla fine della clausola, l’Inter vede il traguardo

Sette giorni. Mancano solo sette giorni alla scadenza dell’ormai celebre clausola rescissoria presente nel contratto di Lautaro Martinez e valevole 111 milioni di euro. Sette giorni che, di fatto, avvicinano – e non di poco – l’Inter al proprio traguardo, ovvero la permanenza di Lautaro a Milano, allontanando parallelamente il Barcellona dal suo grande obiettivo di mercato. Ad oggi, infatti, lo scenario più probabile è proprio quello della permanenza del Toro in nerazzurro, poiché i catalani, per mettere insieme la cifra minima di 90 milioni di euro cash che chiede l’Inter, dovrebbero piazzare due-tre cessioni che appaiono molto complicate.

Barcellona, countdown Lautaro: Inter sempre più vicina

Anzitutto, il Barça dovrebbe riuscire a piazzare Philippe Coutinho senza fare minusvalenza. Pagato circa 150 milioni di euro due anni fa, a fronte di altrettante stagioni a dir poco deludenti vien da sé che la soluzione al problema sia piuttosto complessa. In alternativa, potrebbe invece partire Ansu Fati, ma in questo caso il problema sarebbe differente. La piazza ha già iniziato a storcere il naso dopo l’addio di Arthur: cedere anche il gioiellino classe 2002, scrive La Gazzetta dello Sport, rischierebbe di causare una sollevazione popolare.

A questo punto, quindi, la permanenza all’Inter di Lautaro Martinez è sempre più probabile e si avvicina ogni giorno che passa. Antonio Conte, di certo, non intende dover affrontare una rivoluzione della rosa ‘in ritardo’ rispetto ai tempi tecnici di preparazione della nuova stagione. Quindi la società, a stagione conclusa, si cautelerà proponendo al calciatore anche un prolungamento di contratto con relativo adeguamento dell’ingaggio, così da scacciare definitivamente tutte le voci di un suo possibile addio. Il lieto fine è sempre più vicino.

