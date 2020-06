MD – Il Barcellona non ha fretta: Lautaro resta il grande obiettivo

Riuscire a versare 111 milioni di euro entro la scadenza del 7 luglio, come stabilito dalla clausola rescissoria di Lautaro Martinez, sarebbe un’impresa impossibile per il Barcellona. Proprio per questo motivo, come assicurato questa mattina sulle pagine del Mundo Deportivo, il club catalano non ha alcuna fretta di accelerare i tempi del mercato per assecondare una richiesta da parte dei nerazzurri che in questo momento corrisponde ad una cifra ben fuori dalle proprie disponibilità economiche, ma vorrebbe attendere ancora qualche settimana prima di una nuova offerta.

La strategia della società blaugrana è quella di martellare il ragazzo sfruttando la carta Leo Messi. A detta di Marotta, però, fino a questo momento il Toro non ha avanzato alcuna richiesta per la cessione e difficilmente lo farà nelle prossime settimane. L’Inter sotto questo aspetto è stata chiarissima: una volta scaduta la validità della clausola, sarà ancor più difficili riuscire a strappare l’argentino. Anzi, i 111 milioni di euro attualmente vincolanti, potrebbero non essere più sufficienti alla dirigenza nerazzurra…

