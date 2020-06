GdS – Il Barcellona studia l’assalto a Lautaro per luglio, ma il bilancio è in rosso!

Proseguono le trattative tra il Barcellona e Lautaro Martinez anche se inevitabilmente con il ritorno in campo l’attenzione potrebbe spostarsi per qualche giorno sul calcio giocato, distogliendo finalmente lo sguardo esclusivamente dal mercato. Oltre al tema sportivo, però, va segnalato che in termini pratici in ogni caso i blaugrana non potranno muoversi sino al 30 giugno – come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport – ovvero la data in cui si chiuderà il bilancio dell’attuale stagione con un profondo rosso e l’esigenza di far fronte ai circa 154 milioni di entrate persi a causa del coronavirus.

Eppure, nonostante stia vivendo uno dei periodi più complicati della sua storia recente anche a causa del rifiuto dei calciatori a ridursi ulteriormente l’ingaggio dopo una prima rinuncia al 70% dello stipendio nei mesi di mancata attività, il sogno Lautaro Martinez non ha intenzione di tramontare in casa Barcellona. Dal 1° luglio, verosimilmente, si tornerà a trattare, anche se come ricordato dal ds dell’Inter Piero Ausilio nell’intervista rilasciata la scorsa settimana, la clausola rescissoria da 111 milioni di euro dell’argentino è valida fino al 7 luglio e andrà pagata interamente. Oltre quella data si dovrà testare la volontà stessa del club nerazzurro a cedere, ma in ogni caso per spostare il Toro da Milano serviranno almeno 90 milioni di euro più il cartellino del quotato Junior Firpo, come ben chiarito ai catalani nei negoziati delle ultime settimane.

