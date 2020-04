TS – Il Barcellona ossessionato da Lautaro: ecco perché l’Inter non apre alla cessione

Utilizzare il termine ‘ossessione’ per definire quello che il Barcellona sta provando nei confronti di Lautaro Martinez è probabilmente corretto. Come ribadito questa mattina da Tuttosport, pur non disponendo delle necessarie risorse economiche per piazzare il colpo argentino da 111 milioni di euro la prossima estate, il club blaugrana è disposto a rinunciare a 2-3 elementi top della propria formazione da offrire come contropartite tecniche.

Da Vidal a Semedo, passando per Arthur, Coutinho e addirittura Griezmann – quasi nella disperazione – con l’Inter però ferma sulla volontà di incassare molto e non portarsi in casa giocatori sovrastimati e pesanti per il bilancio. E’ proprio questo il nodo della trattativa: il club nerazzurro non ha alcun bisogno di lasciare andare Lautaro, se non per un’offerta pari al valore della clausola rescissoria. Qualora il Barcellona non trovasse le giuste argomentazioni per far cedere l’Inter, allora sì che quell’ossessione difficilmente potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.

