Sport – Il Barcellona rilancia per Lautaro: ma l’Inter gli propone il rinnovo

Dopo qualche giorno di pausa, in Spagna si torna nuovamente a parlare dell’affare Lautaro Martinez per il Barcellona. Questa mattina, infatti, il Toro è stato messo in apertura sulla prima pagina del quotidiano Sport, il quale parla proprio di un contrattacco blaugrana dopo i segnali di resistenza arrivati da Milano nei giorni scorsi. L’Inter, infatti, ha lasciato intendere che qualora dovesse cedere l’argentino, sarà la stessa società nerazzurra a dettare le condizioni.

Sempre nella prima pagina di Sport nell’edizione uscita in edicola questa mattina, si legge che il club di Viale della Liberazione avrebbe già risposto al Barcellona affrettando i tempi del rinnovo del contratto dell’argentino, presumibilmente per eliminare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, oltre che per aumentare l’ingaggio dello stesso Lautaro. I blaugrana non hanno comunque intenzione di arrendersi e preparano una nuova offensiva.

