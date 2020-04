CM.com – Barcellona-Lautaro, l’Inter valuta tra 6 contropartite: il punto

Tra giovani promesse e nomi già di un certo spessore, l’Inter sta facendo le proprie valutazioni nel caso in cui la trattativa tra Barcellona e Lautaro Martinez dovesse prendere quota. Tra i sei diversi profili individuati dal club nerazzurro come possibili contropartite, solamente due al massimo potrebbero finire nell’ambito dell’operazione. L’intenzione primaria dell’Inter resta infatti quella di remunerare gran parte dei soldi stabiliti dalla clausola di 111 milioni di euro.

Come scritto su calciomercato.com, i 18 milioni di ingaggio percepiti da Griezmann rivelano come il nome del francese sia stato utilizzato dai nerazzurri più come una provocazione. Dalle parti di Viale della Liberazione non convincono, poi, i nomi di Nelson Semedo e Carles Aleñá, entrambi proposti dal Barcellona. Se per Vidal il club nerazzurro vorrebbe intraprendere una trattativa slegata da quella per Lautaro, restano due calciatori in pole position: Arthur, graditissimo all’Inter che già ai tempi del Gremio lo aveva avvicinato, e Junior Firpo, giovane terzino di spinta che potrebbe intrigare parecchio.

